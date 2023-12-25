Safranbolu\'da arazi aracı kaza yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaylalarda karın tadını çıkarmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan arazi aracı ters döndü.

Kaza, Sarıçiçek Yaylası'nda meydana geldi. Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan karın keyfini yaşamak isteyen bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla yaylalara akın etti. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki arazi aracı, kontrolden çıkarak devrilip ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, araç başka bir sürücünün yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - KARABÜK