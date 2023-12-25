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Safranbolu'da arazi aracı kaza yaptı - Son Dakika
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Safranbolu'da arazi aracı kaza yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaylalarda karın tadını çıkarmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan arazi aracı ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, araç başka bir sürücünün yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Safranbolu\'da arazi aracı kaza yaptı
25.12.2023 - 22:50,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaylalarda karın tadını çıkarmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan arazi aracı ters döndü.

Kaza, Sarıçiçek Yaylası'nda meydana geldi. Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan karın keyfini yaşamak isteyen bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla yaylalara akın etti. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki arazi aracı, kontrolden çıkarak devrilip ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, araç başka bir sürücünün yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da arazi aracı kaza yaptı - Son Dakika


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