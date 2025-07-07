Safranbolu\'da Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Olay Cüzzam Deresi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu şehir çöplüğünün yanındaki boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Zarar gören alanlar dron ile görüntülenirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı ile ilgili de ekipler çalışma başlattı. - KARABÜK