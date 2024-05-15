Safranbolu\'da çıkan yangında müstakil ev zarar gördü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil ev zarar gördü.

Olay, Akçasu Mahallesi Eflani Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Gündüz ve kardeşlerine ait iki katlı betonarme müstakil evin yanındaki müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK