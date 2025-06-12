UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi ilçede izinsiz define arayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 5 zanlı gözaltına alınırken, define aramada kullanılan; 1 el dedektörü, 2 bakır çubuk, 1 çapaya el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Define Arayan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?