Orta Doğu\'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Washington yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. ABD ordusu, Orta Doğu'daki bazı askeri üslerde personel sayısını azaltmaya başlarken, diplomatik temsilciliklerde de benzer kararlar alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtilirken, olası operasyonun hedefleri arasında nükleer tesisler ve petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip adaların bulunduğu öne sürüldü.

ÜÇ ÜLKEDE ASKER SAYISI AZALTILIYOR

ABD ordusunun Orta Doğu'daki bazı üslerinde görev yapan askerlerin yerlerinin değiştirilmeye başlandığı bildirildi.

ABD'li yetkililere dayandırılan bilgilere göre Ürdün'deki üslerde bulunan bazı askerler farklı bölgelere sevk edilirken, Katar ve Kuveyt'teki Amerikan askeri varlığında da azaltıma gidiliyor.

Söz konusu kararların, bölgede devam eden güvenlik tehditleri ve özellikle İran kaynaklı riskler nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD'nin ilgili üslerde hava savunması ve güvenlik faaliyetlerini sürdürebilmek için sınırlı sayıda asker bulundurmayı planladığı aktarıldı.

BÜYÜKELÇİLİKTE ZORUNLU AYRILIŞ KARARI

Askeri üslerdeki hareketliliğin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı da diplomatik temsilciliklerde görev yapan personele yönelik yeni tedbirler aldı.

Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği için zorunlu ayrılış kararı verildi. Bu kapsamda büyükelçiliğin yalnızca acil durumlarda görev yapması gereken personelle faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığına işaret etti.

Sivil havalimanları ve kritik altyapının hedef alınması nedeniyle can kayıpları yaşandığı, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldiği belirtildi.

ABD ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Timothy Hawkins, askeri birliklerin ve unsurların operasyonel hazırlık seviyelerini korumak amacıyla düzenli olarak farklı noktalara konuşlandırıldığını belirtti.

Hawkins, askeri hareketliliğin ayrıntılarını operasyonel güvenlik gerekçesiyle açıklamayacaklarını ifade etti.

Bölgede 50 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu belirtilirken, mevcut sayının İran'la savaşın şubat ayında başlamasından önceki seviyenin altında olduğu kaydedildi.

TRUMP'IN MASASINDA YENİ SALDIRI SEÇENEKLERİ VAR

ABD'nin asker ve diplomatlarını bazı bölgelerden çekmesi, Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği bir döneme denk geldi.

ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre üst düzey askeri komutanlar, Trump'a İran'a düzenlenebilecek yeni saldırılarla ilgili çeşitli planlar sundu.

Bu seçenekler arasında İran'ın nükleer tesislerine ait tünellerin ve giriş noktalarının hedef alınması ile stratejik öneme sahip adalara saldırı düzenlenmesi bulunuyor.

İran'ın petrol ihracatında kritik rol oynayan Hark Adası ve Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'nın da olası hedefler arasında değerlendirildiği öne sürüldü.

Ancak söz konusu seçeneklerin herhangi biri için kesinleşmiş bir saldırı kararı açıklandı.

TRUMP'IN DANIŞMANLARI ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

ABD yönetimi içinde İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması konusunda farklı görüşlerin bulunduğu belirtildi.

Bazı yetkililerin yeni saldırılara destek verdiği, bazı danışmanların ise açık bir çıkış stratejisi olmadan savaşın genişletilmesinin ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Trump, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini söylemişti.

ABD Başkanı, İran ile görüşmelerin verimli geçtiğini belirtirken, seçimlerin ardından krizin ek askeri güç kullanılarak veya diplomatik bir anlaşmayla sona erdirilebileceği ihtimalini açık bırakmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL TESİSLERİ DE MASADA

Washington yönetiminin değerlendirdiği seçenekler arasında İran üzerindeki ekonomik baskının artırılması da bulunuyor.

ABD'nin, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içeren bir anlaşmaya yönlendirmek amacıyla ekonomik ve askeri baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

CENTCOM Komutanı Amiral Bradley Cooper, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının İran'a ham petrol ihracatında 25 milyar dolarlık kayıp yaşattığını açıkladı.

DEV BOMBANIN KULLANILMASI DA SORULDU

Trump, İran'a yönelik olası yeni saldırıların kapsamını genişletme ihtimalini dışlamadı. ABD Başkanı, Newsmax'e verdiği röportajda, İran altyapısına karşı kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak bilinen MOAB bombasının kullanılmasına ilişkin soruya kesin bir ret yanıtı vermedi. Bununla birlikte Trump, nükleer silah kullanımına ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

ABD'nin Orta Doğu'daki personel azaltımı ve askeri hazırlıkları, İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimaline ilişkin değerlendirmeleri artırırken, Washington yönetiminden operasyon kararı alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.