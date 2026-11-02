İran lideri Hamaney, ABD ile barış görüşmeleri için hükümeti yetkilendirdi - Son Dakika
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İran lideri Hamaney, ABD ile barış görüşmeleri için hükümeti yetkilendirdi

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İran lideri Hamaney, ABD ile barış görüşmeleri için hükümeti yetkilendirdi
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Tahran, Washington ile barış görüşmeleri için yeni bir adım attı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, valiler ve büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, İran lideri Mücteba Hamaney'in görüşmeler konusunda hükümete bazı yetkiler tanıdığını duyurdu. Sorunu diyalogla çözmeyi hedeflediklerini belirten Pezeşkiyan, savaş tehditlerine boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in barış görüşmelerine ilişkin hükümete bazı yetkiler verdiğini belirterek, ABD ile yaşanan sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklarını ve savaş tehditleri karşısında teslim olmayacaklarını söyledi.

WASHINGTON İLE GÖRÜŞMELER İÇİN YETKİ DEVRİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, valiler ve büyükşehir belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devlet medyasında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Washington ile yürütülecek barış görüşmelerine ilişkin hükümete 'bazı yetkiler' devrettiğini bildirdi. Tahran'ın ABD ile yaşanan çatışmayı ve sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacağını ifade eden Pezeşkiyan, savaş tehditleri karşısında İran'ın teslim olmayacağını vurguladı.

HALKIN DESTEĞİYLE KRİZİ AŞMA ÇAĞRISI

Düşmanların 'yalanlarına ve abartılarına' karşı kararlılıkla duracaklarını belirten Pezeşkiyan, toplumun dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pezeşkiyan, "Düşmanların bugün ülkemiz için yarattığı zorlukların ve krizlerin üstesinden, halkın desteği ve iş birliğiyle gelmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriMesud PezeşkiyanWashingtonPolitikaTahranDünyaİranSon Dakika

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