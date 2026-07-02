Halı sahanın demirlerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı sahanın üst demirlerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Emek Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi. Halı sahanın üst kısmındaki demirlerde bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. İtfaiye personelinin çalışmasıyla kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Kedi, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - KARABÜK
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