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Safranbolu'da Jandarma Operasyonunda Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Safranbolu'da Jandarma Operasyonunda Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir işyeri ve ikamette yapılan aramalarda 8 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ile 6 bin 600 gram tütün ele geçirildi. Ayrıca, elektronik sigara likiti, kesilmiş bandrol, sentetik ecza hapı ve ambalaj poşetleri de bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Safranbolu\'da Jandarma Operasyonunda Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
23.01.2024 - 12:05,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ile 6 bin 600 gram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi'nde icra edilen faaliyette, 1 şahsın işlettiği işyerinde ve ikametinde yapılan aramada, elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 29 adet elektronik sigara likiti, 8 bin 700 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 600 gram kıyılmış tütün, 53 adet kesilmiş bandrol, hassas terazi, 9 adet sentetik ecza hapı, 1000 adet beyaz renkli dökme tütün filtresi ve 5 bin 600 adet ambalaj poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Jandarma Operasyonunda Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu'da Jandarma Operasyonunda Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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