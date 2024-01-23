Safranbolu\'da Jandarma Operasyonunda Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron ile 6 bin 600 gram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi'nde icra edilen faaliyette, 1 şahsın işlettiği işyerinde ve ikametinde yapılan aramada, elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 29 adet elektronik sigara likiti, 8 bin 700 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 600 gram kıyılmış tütün, 53 adet kesilmiş bandrol, hassas terazi, 9 adet sentetik ecza hapı, 1000 adet beyaz renkli dökme tütün filtresi ve 5 bin 600 adet ambalaj poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK