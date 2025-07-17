Safranbolu'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Karabük Karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 78 BN 242 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Aygün yönetimindeki 14 ABM 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçta bulunan sürücü Muhammet Aygün ile yolcu Drissia E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkartılırken, sinir krizi geçiren kazazedelerin yakınları ekiplere tepki gösterdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aygün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 BN 242 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Uzun araç kuyruğu oluşturan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK