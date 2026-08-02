Safranbolu\'da Kaza: 7 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Baba Sultan Kavşağı'nda meydana geldi. Kastamonu istikametinden Safranbolu yönüne seyir edenH.C. idaresindeki 34 NS 6342 plakalı otomobil, Bartın istikametinden gelerek kavşaktan Kastamonu yönüne dönüş yapmak isteyen A.Ş. yönetimindeki 19 AGY 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler H.C. ile araçta bulunan C.C., B.E.C. ve 11 yaşındaki Ö.K. ile diğer otomobilde bulunan H.Ş., 13 yaşındaki N.S.Ş. ve A.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.I'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.