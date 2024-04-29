Safranbolu'da köprü korkulukları kırıldı, yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
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Safranbolu'da köprü korkulukları kırıldı, yaşlı adam yaralandı

Safranbolu\'da köprü korkulukları kırıldı, yaşlı adam yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprünün demir korkuluklarına yaslanan Mustafa Avcil (69), korkulukların kırılması sonucu çay kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

29.04.2024 14:06  Güncelleme: 14:13
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprünün demir korkuluklarına yaslanan Mustafa Avcil (69), korkulukların kırılması sonucu çay kenarına düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde bulunan körünün demir korkuluklarına yaslanan Avcil, korkulukların kırılmasıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten Araç çayını düştü. Avcil'in düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu vücudundan kırıklar olan yaşlı adam yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeye konuldu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan yaşlı adam ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da köprü korkulukları kırıldı, yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

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