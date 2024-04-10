Safranbolu\'da Otomobil Şarampole Uçtu: Sürücü Kurtarıldı

Isparta'da kaza: 2'si ağır 10 kişi yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.