Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyünde meydana geldi. Hakan D. (25) idaresindeki 78 SV 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Otomobil Şarampole Uçtu: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk ederek hareketli lastik botu durdurdu ve içerisindeki göçmenleri yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?