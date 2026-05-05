Safranbolu'da Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı
Safranbolu'da Yangın: İtfaiye Eri Yaralandı

05.05.2026 21:23
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında itfaiye eri başından yaralanırken ev sahibi tedavi edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri başından yaralandı. Dumandan etkilenen ve tansiyonu yükselen ev sahibi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Barış Mahallesi Utku Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin tüm evi sarmaması için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, aldığı darbe sonucu başından yaralandı. Yangın sırasında panik yaşayan, tansiyonu yükselen ev sahibi ile yaralı itfaiye erine ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
