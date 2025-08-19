Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Olay, ilçeye bağlı Dereköy Sokak'ta meydana geldi. Ev sahiplerinin yılanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu evde bulunan yılan kontrollü şekilde yakalandı. Yılan, yerleşim yerinden uzak bir alana götürülerek doğaya salındı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Yılan Paniği: İtfaiye Ekibi Müdahale Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?