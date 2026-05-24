Sağanak Yağışta Takla Attı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisine kapılan otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu üzerinde Hanönü-Taşköprü kara yolunun ikinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HP 1783 plakalı otomobil, sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisine kapılması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Şarampolde takla atan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı. - KASTAMONU
