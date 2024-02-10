Sağlık Bakanı, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yapılan silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşın ağır yaralı olduğunu ve ameliyatının devam ettiğini bildiren Bakan Koca, kendisine acil şifalar diledi.

10.02.2024 20:32  Güncelleme: 20:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yapılan silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda vatandaşın ağır yaralı olduğunu ve ameliyatının devam ettiğini bildirerek, "İstanbul Küçükçekmece'de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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