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Sahibinin gözleri önünde suya böyle gömüldü - Son Dakika
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Sahibinin gözleri önünde suya böyle gömüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limana bağlı olan bir tekne, sahibinin çaresiz bakışları önünde sulara gömüldü. Teknenin battığı anlar kameralara yansıdı. Marmara Denizi'nde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bandırma Limanı'nda bir tekne battı. Tekne, sahibinin ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen su yüzeyinde tutulamadı.

Sahibinin gözleri önünde suya böyle gömüldü
29.01.2024 - 23:24,
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Sahibinin gözleri önünde suya böyle gömüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limana bağlı olan bir tekne, sahibinin çaresiz bakışları önünde sulara gömüldü. Teknenin battığı anlar kameralara yansıdı.

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bandırma Limanı'nda bir tekne battı. Tekne, sahibinin ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen su yüzeyinde tutulamadı.

Teknesinin su almaya başladığını fark eden vatandaş, önce itfaiyeyi aradı ve ardından çevredekilerden yardım istedi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta bağlı olan tekne, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi. Tekne, halatlarla su yüzeyinde tutulmaya çalışıldı ancak tüm uğraşlara rağmen hızla su almaya devam ediyordu. İtfaiye, çok geçmeden olay yerine gelse de artık yapılacak bir şey kalmamıştı.

Tekne, sahibinin ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak suya gömüldü.

Kaynak: İHA
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