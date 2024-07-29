Şahin Dere Kanyonu'nda Mahsur Kalan 10 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahin Dere Kanyonu'nda mahsur 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden görüntülendi.

Kurtarma faaliyeti kapsamında bölgeye gelen Sikorsky Black Hawk tipi jandarma kurtarma helikopteri, JAK (Jandarma Arama Kurtarma) Timi üyelerini 10 mahsur dağcının bulunduğu bölgeye vinç ile indirdi. Kanyonda çok zorlu hava şartlarında operasyon yapan ekip kayıp dağcıları vinç yardımı ile tek tek helikoptere aldı. Bu nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden saniye saniye görüntülendi. Kurtarılan 10 dağcı daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanı'na sevk edildi. - BALIKESİR