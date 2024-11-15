Şahin timi kadın polisin yangın hassasiyeti: Dumanı görünce ihbarı geçti, itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcadı - Son Dakika
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Şahin timi kadın polisin yangın hassasiyeti: Dumanı görünce ihbarı geçti, itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcadı

Şahin timi kadın polisin yangın hassasiyeti: Dumanı görünce ihbarı geçti, itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcadı Yayaları korunması için uzaklaştırdı, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücülere ise 'bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı Antalya'da yaya ve araç trafiğinin...

15.11.2024 23:18
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Şahin timi kadın polisin yangın hassasiyeti: Dumanı görünce ihbarı geçti, itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcadı

Yayaları korunması için uzaklaştırdı, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücülere ise 'bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı

ANTALYA - Antalya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede bir iş yerinin bacasında çıkan yangında dumanları fark eden kadın trafik polisi, Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı geçti, bulunduğu ortama itfaiye ekiplerinin gelmesini hızlandırabilmek için var gücüyle çaba sarf etti. Trafik polisi, bölgeye yakın geçen yayaları korunması için uzaklaştırdı, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücülere ise 'bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir işyerinin bacasında çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin timlerinden Elçin Arıkan adlı trafik polisi, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumanlar ise etrafı sardı. Arıkan, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ise ekiplerin işini kolaylaştırmak için yoğun çaba harcadı. Trafik polisi, yangına yakın geçen yayaları korunması için uzaklaştırdı, olayları izleyip trafiği yavaşlatan sürücülere ise 'bas gaza, önüne bak' şeklinde uyardı.

Baca yangını iş yeri çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürülürken, bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Antalya, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şahin timi kadın polisin yangın hassasiyeti: Dumanı görünce ihbarı geçti, itfaiyenin hızlı gelebilmesi için yoğun çaba harcadı - Son Dakika

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