Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerdeki sağlıksız ürünlere müdahale etti

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Vatandaşın sağlıklı ürün tüketimi için zabıta ekipleri ile birlikte denetime katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ticaret Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ile birlikte Şahinbey İlçesi'ndeki zincir marketlere yönelik denetime katıldı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu market raflarında gördüğü son tüketim tarihinin üzerinden günler, hatta haftalar geçmiş ürünleri teker teker toplattı. Yapılan denetimlerde çikolata, süt, tatlı hatta bebek mamalarında son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulundu.

"Vatandaşın sağlığı bizler için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın sağlığını önemsediklerini belirterek, "Beş farklı zincir marketi denetledik ve istisnasız hepsinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit ederek işlem yaptık. Halkımız alış verişlerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelidir. Vatandaşlarımızdan sağlığımızı riske atan bu tür yerleri belediyemize mutlaka bildirmelerini istiyoruz. Fiyatlar konusunda da Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte denetimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Fahiş fiyatlara asla geçit vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı ve bütçesi bizim için her şeyden önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP