Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerdeki sağlıksız ürünlere müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerdeki sağlıksız ürünlere müdahale etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerdeki sağlıksız ürünlere müdahale etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ticaret Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ile birlikte Şahinbey İlçesi'ndeki zincir marketlere yönelik denetime katıldı. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

28.07.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşın sağlıklı ürün tüketimi için zabıta ekipleri ile birlikte denetime katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ticaret Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ile birlikte Şahinbey İlçesi'ndeki zincir marketlere yönelik denetime katıldı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu market raflarında gördüğü son tüketim tarihinin üzerinden günler, hatta haftalar geçmiş ürünleri teker teker toplattı. Yapılan denetimlerde çikolata, süt, tatlı hatta bebek mamalarında son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulundu.

"Vatandaşın sağlığı bizler için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın sağlığını önemsediklerini belirterek, "Beş farklı zincir marketi denetledik ve istisnasız hepsinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit ederek işlem yaptık. Halkımız alış verişlerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelidir. Vatandaşlarımızdan sağlığımızı riske atan bu tür yerleri belediyemize mutlaka bildirmelerini istiyoruz. Fiyatlar konusunda da Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte denetimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Fahiş fiyatlara asla geçit vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı ve bütçesi bizim için her şeyden önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerdeki sağlıksız ürünlere müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 14:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlerdeki sağlıksız ürünlere müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement