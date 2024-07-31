Şahinbey Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Denetim Yapıyor

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Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Etiket kontrollerini sağlayan ekipler kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılıyor.

Şahinbey Belediyesi ve Tarım Müdürüğü'ne bağlı ekipler, market ve süpermarketlerde raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederken ayrıca ürünlerin saklama şartlarına uygun olup olmadığı konusunda da denetim yaptı. Yapılan sıkı kontroller sonucu son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tutanakla birlikte alan ekipler, ürünlerin imha işlemini gerçekleştiriyor. Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartın önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran ekipler, kanunlara uymayan işletmelere para cezası kesti.

Yüzlerce kilo sağlıksız ürüne el konuldu

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakkal, market ya da süpermarketlerden alışveriş yapan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları ve ürünleri alırken mutlaka son kullanma tarihlerine bakmaları konusunda vatandaşları uyararak; vatandaşların, sağlıksız satış yapan işletmeleri de Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bilgilendirmelerini istediler. Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları denetimler de son kullanma tarihi geçmiş 380 kg fındık kreması, 80 kg reçel, 10 kg kuruyemiş, şekerleme, 12 litre sirkeye, 93.5 kg bozulmuş ete ve 31 kg menşei belirsiz (peynir ve bakliyat) ürüne imha edilmek üzere el koydu.

Fırın ve unlu mamuller satışı yapan iş yerlerinde de hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştiren Zabıta ekipleri, işletmelere hijyen ve sağlık şartlarına mutlak surette uyulması konusunda uyarılarda ve bilgilendirmelerde bulundular.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - GAZİANTEP