Şahinbey'de 3 yılda 85 bin iş yeri kontrol edildi, 4 iş yeri mühürlendi - Son Dakika
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Şahinbey'de 3 yılda 85 bin iş yeri kontrol edildi, 4 iş yeri mühürlendi

Şahinbey\'de 3 yılda 85 bin iş yeri kontrol edildi, 4 iş yeri mühürlendi
17.06.2026 10:37  Güncelleme: 10:43
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Gaziantep Şahinbey'de zabıta ekipleri 3 yılda 85 bin iş yerini denetledi, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde yüzde 99,75 azalış sağlandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerince 3 yılda 85 bin iş yeri kontrol edilirken, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında 31 bin 582, 2025 yılında 34 bin 736, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 18 bin 969 iş yeri denetlendi. Üç yıllık süreçte toplam 85 bin 287 iş yerinde denetim gerçekleştirilirken, 8 bin 603 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. 2024 yılında 196 bin 629 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilirken, bu sayı 2025 yılında yüzde 98 azalışla 3 bin 798'e düştü. 2026 yılının ilk 6 ayında ise 488 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirilirken, azalış oranı yüzde 99,75 olarak kaydedildi.

Denetimlere devam edildi

Öte yandan 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 976 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 415 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 525 iş yerine uyarıda bulunuldu. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 32 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı. Yasal işlemler kapsamında 11 ruhsatsız faaliyet, 2 iş yeri kirliliği, 1 fiyat farkı, 1 ruhsat hilafı ve 2 emir ve yasaklara uymama nedeniyle tespit tutanağı düzenlenirken, 14 işgal ve 1 izinsiz afiş asma nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Denetimler kapsamında 363 market, 39 pide fırını, 7 francala fırını, 17 kasap ile kafe, lokanta, büfe, manav, tekstil atölyesi ve şarküteri gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteren 550 işletme kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri ise mühürlenerek ticaret ve sanat icrasından men edildi.

"Son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının belediyenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu anlayışla zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada denetimlerini sürdürüyor. Yıllık yaklaşık 35 bin iş yerini denetliyoruz. Bu denetimlerde hijyen, fiyat ve ürün kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ticaret İl Müdürlüğümüzün ekipleriyle iş birliği içinde çalışıyoruz. 2024 yılında yaptığımız denetimlerde 196 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik. Sadece ceza yazarak bu sorunu çözemeyeceğimizi gördük. Bunun üzerine 2024 yılının sonunda yeni bir karar aldık ve kurallara uymayan iş yerlerine kapatma yaptırımı uygulamaya başladık. Bu uygulamanın çok önemli sonuçlarını gördük. 2025 yılında son kullanma tarihi geçmiş ürün sayısı 3 bin 900'e kadar düştü. 2026 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam yaklaşık 400'e geriledi. Artık son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Kurallara uymayan iş yerlerine ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün kapatma cezası uyguluyoruz. Üçüncü tespitte ise iş yerini tamamen kapatıyoruz. Ayrıca bu işletmelerin neden kapatıldığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bu uygulama işletmeler üzerinde ciddi bir caydırıcılık oluşturdu. Fırın, kasap, market ya da zincir market ayrımı yapmadan tüm işletmeleri denetliyoruz. Kim yanlış yapıyorsa gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz. Halkımızın sağlığını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Ekonomi, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de 3 yılda 85 bin iş yeri kontrol edildi, 4 iş yeri mühürlendi - Son Dakika

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