Şahinbey\'de çevreyi kirletenlere kameralı tespitle anında ceza

Şahinbey Belediyesi, çevre temizliğini korumak amacıyla örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Parklar, caddeler ve sokaklara gelişigüzel çöp atan kişiler dron ve güvenlik kameralarıyla tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Parklarımızı ve sokaklarımızı kendi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Temiz bir Şahinbey hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Şahinbey Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çevre denetimlerini teknolojiyle desteklemeye devam ediyor. İlçenin birçok noktasında bulunan güvenlik ve dron kameraları aracılığıyla parkları, yeşil alanları, cadde ve sokakları kirlettiği belirlenen kişiler tek tek tespit edilerek Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Şahinbey Belediyesi ekipleri, özellikle çocuk oyun alanları, parklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanlarında denetimlerini artırırken, çevreyi kirletenlere karşı da taviz vermiyor.

"Temiz şehir hepimizin sorumluluğu"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliğinin sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak görevi olduğuna dikkat çekerek "Vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirdiği parklarımızın, sokaklarımızın ve caddelerimizin temiz kalması hepimizin sorumluluğudur. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız çevreyi de aynı hassasiyetle korumalıyız. Ne yazık ki bazı kişiler çevreyi kirleterek hem doğaya hem de toplum sağlığına zarar veriyor. Biz de bu konuda teknolojinin imkanlarından faydalanarak çevreyi kirletenleri güvenlik ve dron kameralarıyla tespit ediyor ve gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz" dedi.

Çevreye duyarlılık çağrısı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, temiz bir Şahinbey için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Lütfen çöplerimizi çöp kutularına atalım, parklarımızı ve ortak yaşam alanlarımızı kirletmeyelim. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın en önemli şartıdır. Hep birlikte daha temiz, daha güzel bir Şahinbey inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP