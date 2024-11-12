Şahinbey'de Zabıta Ekipleri, Menşei Belirsiz 123 Kilogram Şekerlemeye El Koydu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şahinbey'de Zabıta Ekipleri, Menşei Belirsiz 123 Kilogram Şekerlemeye El Koydu

Şahinbey\'de Zabıta Ekipleri, Menşei Belirsiz 123 Kilogram Şekerlemeye El Koydu

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, menşei belli olmayan 123 kilogram şekerleme ürününe imha etmek üzere el koydu.

12.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halk sağlığını korumak ve ruhsatsız ticari faaliyetleri engellemek için denetimlerine aralıksız devam ederken, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 123 kilogram menşei belli olmayan şekerleme ürününe imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile birlikte yaptığı denetimde, Malazgirt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tespit edilen 123 kilogram menşei belli olmayan şekerleme ürününe imha edilmek üzere el koydu.

"Önceliğimiz vatandaşın sağlığı"

Vatandaşın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, gıda güvenliği ve hijyen şartlarına uygunluğu denetlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz ilçemizdeki işletmeleri denetleyerek; son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını engellemek, hijyen şartlarını sağlamak, saklama ve paketleme şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerimiz sürecek. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişimi ve ihtiyaçlarının en sağlıklı şekilde temin edilmesi. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonrasında 123 kilogram menşei belli olmayan şekerleme ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Bu konuda hassasiyetimizi daha önce de ifade etmiştik. Denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, gaziantep, Şahinbey, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şahinbey'de Zabıta Ekipleri, Menşei Belirsiz 123 Kilogram Şekerlemeye El Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:17:06. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey'de Zabıta Ekipleri, Menşei Belirsiz 123 Kilogram Şekerlemeye El Koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.