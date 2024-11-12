Şahinbey\'de Zabıta Ekipleri, Menşei Belirsiz 123 Kilogram Şekerlemeye El Koydu

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Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halk sağlığını korumak ve ruhsatsız ticari faaliyetleri engellemek için denetimlerine aralıksız devam ederken, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 123 kilogram menşei belli olmayan şekerleme ürününe imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile birlikte yaptığı denetimde, Malazgirt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tespit edilen 123 kilogram menşei belli olmayan şekerleme ürününe imha edilmek üzere el koydu.

"Önceliğimiz vatandaşın sağlığı"

Vatandaşın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, gıda güvenliği ve hijyen şartlarına uygunluğu denetlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz ilçemizdeki işletmeleri denetleyerek; son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını engellemek, hijyen şartlarını sağlamak, saklama ve paketleme şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerimiz sürecek. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişimi ve ihtiyaçlarının en sağlıklı şekilde temin edilmesi. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonrasında 123 kilogram menşei belli olmayan şekerleme ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Bu konuda hassasiyetimizi daha önce de ifade etmiştik. Denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP