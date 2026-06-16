Sahipsiz Köpekler Yıl Sonuna Kadar Toplanacak - Son Dakika
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Sahipsiz Köpekler Yıl Sonuna Kadar Toplanacak

Sahipsiz Köpekler Yıl Sonuna Kadar Toplanacak
16.06.2026 09:40
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İçişleri Bakanı Çiftçi, sahipsiz köpeklerin barınaklara alınma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, yılbaşına kadar sahipsiz köpeklerin tamamının barınaklara alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde sahipsiz köpeklerin büyük bölümünün toplandığını ifade ederek, çalışmalar kapsamında köpeklerin yaklaşık yüzde 82'sinin barınaklara yerleştirildiğini söyledi. Bakan Çiftçi, 61 ilde toplama işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

Sürecin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, mevzuatın uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.

Erzurum'da uygulanan sahipsiz hayvan toplama modelinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Çiftçi, söz konusu uygulamanın diğer illerde de yaygınlaştırılmasının planlandığını aktardı.

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz hayvanların daha uygun koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahipsiz Köpekler Yıl Sonuna Kadar Toplanacak - Son Dakika

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