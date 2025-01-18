Sahte Alkol İddiası: 52 Yaşında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sahte Alkol İddiası: 52 Yaşında Ölü Bulundu

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Gaziantep'te sahte alkol kullandığı iddia edilen 52 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

18.01.2025 11:59
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Sahte alkol kullandığı iddia edilen 1 kişi evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te evinde ölü bulunan 52 yaşındaki bir şahsın sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpta yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı giderek artarken Gaziantep'te sahte alkol nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Olay, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 52 yaşındaki Sami Günebakan, evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınları ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde ölü bulundu, sahte alkol şişelerine rastlandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Günebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın evinde yapılan incelemelerde ise sahte alkolün konulduğu pet şişelere rastlandı. Günebakan'ın cenazesi, olay yeri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Sahte Alkol İddiası: 52 Yaşında Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Günebakan, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Alkol İddiası: 52 Yaşında Ölü Bulundu - Son Dakika

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