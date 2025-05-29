Sahte Alkol Operasyonu: Bir Gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başmakçı ilçesine bağlı Akkoyunlu köyünde düzenledikleri operasyonda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden A.K. isimli şahsın kaçak ve sahte alkol üreterek satışını yaptığı yönünde istihbarat alan Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin evine ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde etil alkol ve alkol üretim kitlerinin yanı sıra bir adet ruhsatsız tabanca, beş adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu bulundu. Ayrıca hassas terazi, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirilenler arasında yer aldı.

Şüpheli A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR