Sahte Alkol Operasyonunda Gözaltı

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Zeytinburnu'ndaki sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan diğer şüphelinin işlemlerine devam ediliyor

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 80 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Veliefendi ve Sümer Mahalleleri'ndeki 2 işyerinde sahte alkol satışı yapıldığını belirlenmiş, 2 işyerine gerçekleştirilen operasyonda R.E. ve S.Ş isimli şüpheliler yakalanmıştı. Yapılan aramalarda 80 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti. Yakalanan R.E adliyeye sevk edilirken şüpheli S.Ş.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sahte alkolün üretildiği işyerinin bulunduğu bina ise kameraya yansıdı.