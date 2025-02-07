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Sahte Alkol Tüketimi Faciası

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Ankara'da sahte alkolden ölen adamın annesi, içenlere ders çıkarma çağrısında bulundu.

07.02.2025 16:18
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Sahte alkollü içki tükettiği için vefat eden adamın annesi: "İbret alsınlar, içmesinler, bundan kurtuluş yok"

ANKARA - Ankara'da sahte alkollü içki tükettiği için hayatını kaybeden adamın annesi, "Kızıyordum ona. Çok kişi ölmüş, şu alkolü bırak dedim. Hiçbir şey demedi bana. İçenler ibret alsın. Bundan kurtuluş yok" dedi.

Olay, 25 Ocak akşamı Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinde sahte alkollü içki tüketen 62 yaşındaki Celalettin Rumi Kahraman, aniden fenalaşması üzerine hastaneye gitti. Hastanedeki tedavisini yarım bırakan Kahraman, döndüğü evinde tekrar fenalaştı. Komşularının yardımıyla yeniden hastaneye götürülen Kahraman, tedavisini ikinci kez yarıda bırakarak tekrar evine döndü. Birkaç gün sonra üçüncü kez rahatsızlanan Kahraman, komşularının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bir süre müşahedede tutulan Kahraman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 3 Şubat günü hayatını kaybetti. Kalp krizi teşhisi konulan Kahraman'ın cenazesi Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.

Acılı anne Sevim Kahraman ise oğlunun sahte alkol kullandığından haberi olmadığını söyledi. Sürekli alkollü içki içen oğlunun uyarılara kulak asmadığını söyleyen anne Kahraman, sahte içki içenlere seslenerek ders almaları gerektiğini dile getirdi.

"Ona kızardım, içme derdim"

Olayla ilgili konuşan anne Sevim Kahraman: "Çok üzgünüm. Başkaları içmesin bunu. Oğlumun kaçak alkol kullandığını bilmiyordum. Öldüğünden sonra öğrendim. Sürekli alkol içerdi ama sahte olduğunu bilmiyordum. Kendisinin de sahte içki içtiğini bilip bilmediğinden haberim yok. Bana bu konuları çok anlatmazdı. Ona kızardım, içme derdim. Hiçbir şey söylemezdi bana. Her gün içerdi. Emekli olduktan sonra içki içmeye başladı. Demek ki ilk başlarda gerçek olanı içiyordu, fiyatlar artınca da sahtesini tüketmeye başlamış herhalde" dedi.

"Bana, 'Gözüm görmüyor' dedi"

Oğlunun son günlerde sürekli rahatsızlık yaşadığını söyleyen anne Kahraman, "Diğer oğlum beni aradı. Ağabeyini hastaneye götürdüklerini söyledi. Oğluma orada serum takmışlar. Serum bitmeden hastaneden çıkıp eve gelmiş. Kendisini aramıştım. Kısa bir süre sonra eve geldi. Ben de kızdım, neden hastaneden geldiğini sordum. Üzerini çıkarıp evde oturmaya başladı. O sırada kendisine tuhaf bir şeyler oldu. Evimizin aşağısındaki dükkanda çalışan çocuktan yardım istedim. Eve gelen çocuğa 'Sadece bir yudum içki içtim, yere tükürdüm' demiş. Fenalaşınca tekrar hastaneye götürdük. Orada yine serum takmışlar ama oğlum yine tedaviyi yarıda bırakıp eve geldi. Bu kez hali daha kötüydü. Fenalaşınca oksijen makinesini takmaya çalıştık. Hareketleri tuhaftı ne olduğunu anlayamadım. Bana, 'Gözüm görmüyor' dedi. Tekrar aynı çocuktan yardım isteyerek eve gelmesini söyledik" ifadelerine yer verdi.

"Öldüğünü öğrenince kendimi kaybettim"

Evladını kaybettiği için derin üzüntü duyduğunu ifade eden anne Kahraman, "Oğlumun öldüğünü düşünerek evde bağırdım. Beni dışarıya çıkardılar. Evde müdahale etmeye çalıştılar. Ambulans geldi. Oğlumu yine hastaneye götürdük. Doktorlar müdahale etti. İyi olduğunu söylediler ama ardından vefat etti. Öğrenince bağırmışım. Ben de fenalaştım. Kendimi kaybetmişim" şeklinde konuştu.

"İbret alsınlar, içmesinler"

Herkesin ders çıkarması gerektiğine değinen anne Kahraman, "Kızıyordum ona. Çok kişi ölmüş, şu alkolü bırak dedim. Hiçbir şey demedi bana. Buradan içenlere sesleniyorum. İbret alsınlar, içmesinler. Bundan kurtuluş yok" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Alkol Tüketimi Faciası - Son Dakika

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