Sahte Altın Tacirleri Kuyumcunun Dikkatiyle Yakalandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde piyasaya sahte altın sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi, aynı kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Zonguldak'tan ilçeye getirildiği tespit edilen altınlarla ilgili inceleme başlatıldı. B.Ü. ve K.A.'nın aynı kuyumcuya daha önce 9 adet gram altın sattığı, bir süre sonra yeniden kuyumcuya gelerek bu kez 29 adet gram altını satmaya çalıştığı öğrenildi. Altınlardan şüphelenerek incelemesi sonucu sahte olduğunu anlayan kuyumcu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.Ü. ve K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.