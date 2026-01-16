Elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla 322 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, 29'u tutuklu 322 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Hoca' lakaplı örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, aynı suçtan 123 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararının verildiğini ifade ederek, birleştirilen dosya kapsamında savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

Dosyada adı geçenleri tanımadığını ifade eden tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci, "Mevzu bahis belgeye 3 yıl eğitim alarak sahip oldum. Yasadışı bir faaliyette bulunmadım. Mahkemeden beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuklu sanık Enver Yılmaz ise elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun Ankara'ya geldiğinde kendisinin evinde konakladığını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Son 3 ziyaretinde bana esprili bir dille, 'Belediye başkan adayı oldunuz, encümen adayı oldunuz ancak diplomanız yok, sana diploma ayarlayalım' dedi. Bende, 'Hocam öyle şey olur mu, okulsuz diploma olur mu, yap da görelim dedim' Bir ay sonra tekrar geldiğinde cep telefonumu istedi. Sistemi açıp diploma gösterdi. Ben de telefonu aldım fırlattım. Kızarak, 'Ben topluma mal olmuş bir insanım, bu işler bana zarar verir, derhal silmeni istiyorum' dedim. O da hemen sildiğini söyledi. Daha sonra baktığımda sistemden silinmişti diploma. Ben böyle bir şey yapabileceğine inanmıyordum."

Tutuksuz sanık Ali Çiçekli, homeofis olarak evini Kadiroğlu'na verdiğini ifade ederek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim kimlik bilgilerim alınarak yapılmış. 18 Ekim 2024 tarihten beri cezaevindeyim. İfadelerimin hepsini tekrar ediyorum. Evi kiraya verince kontrat yapmadım, çünkü kendisi arkadaşımdı" iddialarına yer verdi.

Suçlamalardan haberdar olmadığını dile getiren tutuksuz sanık Velat Çelikten şu ifadelere yer verdi:

"Bu olanların hepsini ben cezaevinde öğrendim. Başka bir suçtan hükümlüyüm. Dosya kapsamında sadece Abdurrahman Dursun'u tanıyorum. Kendisini normal yaşantımdan tanıyorum. Açık öğretimde 3 dersim kalmıştı, denklik yapıldığı söylendi, bağış yapmam istendi. Abdurrahman Dursun'a para gönderdim. Sonrasında da durum budur."

Tutuklu sanık Zeynep Karacan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"Ben böyle bir örgüt içerisinde bulunmadım"

Mahkemeden söz alan tutuklu sanık Abdurrahman Dursun, "7 Ekim'den beri ifadem neyse aynısını tekrarlıyorum. Buradaki hiçbir şahsı normal hayatta görmedim, tanımıyorum. Ben böyle bir örgüt içerisinde bulunmadım. Ben sosyal medyadan paylaşım bile yapamam. Bir şey paylaştığım zaman kızıma söylerim. Ben kimseden para almadım. Mağdur durumda olan benim, ancak içeride olan da benim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

Tutuklu sanıklar Adem Gülsümbül ve Gökay Celal Gülen'de mahkemeden tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

'Olayın geçmişi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi. - ANKARA