Sahte Belgelerle İkamet İzni Operasyonu

06.04.2026 08:10
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle ikamet izni alan 51 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de bulunan yabancılara sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Birden fazla ihbardan yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturmada, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada ve incelemelerde, sahte belgelerle ikamet izni alındığını tespit edildi.

Soruşturmaya konu şebeke üyelerinin, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapmak, tamamen sahte belgeler düzenlemek veya sahte içerikli taahhütnameler hazırlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri anlaşıldı. Dosyalarda yer alan söz konusu belgelerin ilgili kurumlardan resmi yazışmalar yoluyla teyit edilmesi neticesinde sahte oldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında, usulsüz olarak temin edildiği tespit edilen 441 farklı ikamet izni belirleyen polis, söz konusu izinlerin iptal işlemleri ve ilgili kişilerin tamamının sınır dışı edilmesi için işlemler başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türkiye'de bulunan yabancılara sahte belgelerle ikamet izni temin eden şebekeye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüpheliler ile ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
