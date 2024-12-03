Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi". - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte Dolar Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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