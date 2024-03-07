Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı - Son Dakika
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Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı

Bursa'da sahte hakim ve savcı kılığına girerek yaşlıları dolandıran şüpheli, yakalandı. Şüpheli, yaşlılara güven kazandıktan sonra evlerine giderek altınları ve mobil banka hesaplarını boşalttı. İstanbul'a kaçarken otobanda yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.03.2024 00:32  Güncelleme: 00:35
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Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı

Bursa'da yaşlıları 300 bin lira dolandıran şüpheli, İstanbul'a kaçarken yakalandı

BURSA - Bursa'da sahte hakim ve savcı kılığına girip kurban seçtiği yaşlıları mobil bankacılık işlemleriyle yaklaşık 300 bin lira dolandıran şüpheli, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'a kaçarken otobanda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kendini hakim, savcı, fabrikada müdür gibi çeşitli mevki ve makamlarda tanıtan E.Y. (29), yaşlılara güveni verdikten sonra evlerine giderek sakladıkları altınlar ile mobil bankacılık hesaplarına girerek gözüne kestirdiği yaşlıları kandırarak yaklaşık 300 bin lira dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan 5 yaşlı vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İstanbul'a kaçarken otobanda yakalandı

Ekipler, yaşlıları kurban seçerek dolandıran şüpheliye önce fiziki ve teknik takip yaptı. Daha sonra kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin İstanbul'a gitmek üzere olduğunu tespit eden ekipler, aracını Kuzey Gişelerde durdurarak kıskıvrak yakaladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Banka, Bursa, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı - Son Dakika

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