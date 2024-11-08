Sahte Kimlikle Yakalanan Suçlu Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 kişi, sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hırsızlık ve Hakaret suçlarından 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesiyle birlikte yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan A.Ç., gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN
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