Sahte Kimlikli Göçmen Tüccarı Yakalandı

Sahte kimlikle kaçak göçmen taşımaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Samsun'da polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 2019 yılında yasa dışı yollarla göçmen taşırken yakalanan V.K., kimliğini gizlemek amacıyla sahte kimlik kullandı. Yargılandığı mahkeme tarafından "bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına, ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Böylece V.K.'nin toplamda 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ayrıca V.K.'nin, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan da ifadeye yönelik olarak arandığı ortaya çıktı. Hakkında 24 Ekim 2023 tarihinden bu yana yakalama kararı bulunan V.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen V.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN