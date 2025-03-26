Sahte Kimlikli Suç Lideri Antalya\'da Yakalandı

Antalya'da hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen suç örgütü lideri M.Z., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemelerde M.Z.'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.
Adli işlemleri tamamlanan M.Z., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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