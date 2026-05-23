Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı
23.05.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte para dolandırıcılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Fatih'te operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro, 6 bin adet Euro filigranı,21 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:03:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.