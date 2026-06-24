Sahte Reçete ile İlaç Vurgunu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte Reçete ile İlaç Vurgunu: 21 Gözaltı

24.06.2026 16:25
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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle ilaç temin eden 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde kronik hastalık ilaçlarını sahte reçeteyle temin edip yurt dışına gönderen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Sahte reçetelerle haklarından fazla ilacı stoklayan şebekenin bu yöntemle elde edilen ürünleri talebe göre yüksek fiyatlara sattığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbardan yola çıkarak büyük bir ilaç vurgununu ortaya çıkarmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların ticaretini yapan bir şebeke çökertilmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul merkezli olarak Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta düzenlenen zincirleme operasyonlarda gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

İlaç üzerinden kurulan kirli çark deşifre edildi

Şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, şebekenin kurduğu kirli çark deşifre oldu. Aralarında eczacı, eczacı kalfası ve ecza deposu çalışanlarının da yer aldığı şebekenin asıl reçeteleri kopyalayarak haklarından fazla ilaç alıp stokladığını belirleyen ekipler, bu yöntemle elde edilen ürünlerin talebe göre yüksek fiyatlara satıldığını tespit etti. Çoğunluğu soğuk zincir aracılığıyla muhafaza edilmesi gereken kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların şebeke üyelerinin evlerinde saklandığını belirleyen emniyet ekipleri, bu yolla hem insan sağlığı hem de kamu zararı oluşturulduğunu gün yüzüne çıkardı.

Yabancı müşterilerle havalimanlarında buluşmuşlar

Bu yolla elde edilen ilaçları satarak vurgun yapan şebekenin yurtdışı ticareti de deşifre edildi. Çeşitli ülkelerden gelen talepler üzerine müşterileri ile "eczacı" kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanlarındaki dış hatlar terminallerinde buluştukları belirlenen şüphelilerin ilaçları alıcılara elden teslim ettikleri ve çeşitli kargo firmaları üzerinden "şeker", "draje", "sakız" beyanı ile yurt dışına gönderdikleri öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Reçete ile İlaç Vurgunu: 21 Gözaltı - Son Dakika

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