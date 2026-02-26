Sahte Ürün Tuzağı: 40 Bin TL Zorla Alındı - Son Dakika
Sahte Ürün Tuzağı: 40 Bin TL Zorla Alındı

Sahte Ürün Tuzağı: 40 Bin TL Zorla Alındı
26.02.2026 15:16
Kocaeli'nde sahte ürün satışıyla 40 bin TL çalan 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin sahte ürün tuzağıyla 40 bin TL'sinin zorla alınmasıyla ilgili 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Olay, 4 Ocak'ta İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre, şahsa imitasyon telefon, tablet ve kulaklık verilerek 40 bin TL'si zorla alındı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen M.K. ve O.K., 25 Şubat'ta İstanbul Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

