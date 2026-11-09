Sahte yatırım ağında 47 paravan şirket tespit edildi, 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sahte yatırım ağında 47 paravan şirket tespit edildi, 38 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli 12 ilde sahte yatırım uygulamaları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 38 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde 47 paravan şirket ile yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım uygulamaları üzerinden dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 47 paravan şirket tespit edilirken, yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırıcılık amacıyla hedef aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları 'Yatırım yap, sen de kazan' şeklindeki reklamlarla vatandaşlara ulaştıkları, kendilerini profesyonel ve kurumsal bir yatırım şirketi gibi tanıtarak güven kazandıkları tespit edildi.

Sahte uygulamalarla kazanç elde ediyorlarmış gibi gösterdiler

Şüphelilerin, iletişime geçtikleri vatandaşları yatırım yapmaya ikna ederek cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklemelerini sağladıkları ortaya çıktı. Söz konusu uygulamalarda vatandaşlara yatırımlarından yüksek kazanç elde ediyorlarmış gibi sahte veriler gösterildiği, bu yöntemle daha fazla para yatırmaya teşvik edilen mağdurların, şüphelilere ait banka hesapları ile paravan şirket hesaplarına para göndermeye yönlendirildikleri belirlendi.

47 paravan şirket, 550 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 47 paravan şirket tespit edildi. Şüpheli şahıslar ve şirketlere ait hesaplar üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu öğrenildi.

12 ilde eş zamanlı baskın: 38 gözaltı

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım tarihinde Ankara merkezli 12 ilde, haklarında işlem başlatılan 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluDolandırıcılıkOperasyon3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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