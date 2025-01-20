Saif Ali Khan'a Saldırı: Şüpheli Gözaltında

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Hindistan Polisi, Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan'a yönelik bıçaklı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad'ın 5 gün süreli gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğrayan Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan soruşturmasında gelişme yaşandı. Polis, hastanede tedavi altına alınan Khan'a yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad'ın 5 gün süreli gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, şüpheli Shehzad'ın Hindistan'da yasadışı olarak kalan bir Bangladeş vatandaşı olduğu aktarıldı.

Mumbai polis komiser yardımcısı Dixit Gedam düzenlenen basın toplantıısnda, yapılan incelemelerde Shehzad'ın Mumbai'ye yaklaşık 6 ay önce geldiğini ve sahte bir isim ve kimlik kullanarak bir temizlik şirketinde çalıştığını söyledi. Gedam, Shehzad'ın Khan'ın evine onu soymak amacıyla girdiğinden şüphelendiğini söyledi.

Shehzad'ın avukatı Sandeep Shikhane müvekkilinin "günah keçisi" haline getirildiğini söyledi. Shikhane polisin iddiasının aksine müvekkilinin Bangladeş vatandaşı olmadığını belirterek, "Bangladeş vatandaşı olduğunu gösteren hiçbir belge yok" dedi.

Saldırgan 10 milyon rupi talep etti

Bollywood oyuncusu Khan'ın evinde çalışan Eliyama Philip polise verdiği ifadede, gece geç saatlerde dadıyla birlikte çocuğun odasındayken banyo kapısının yanında bir adamın gölgesini fark ettiğini söyledi. Bir elinde tahta bir nesne, diğerinde ise uzun bir bıçak tutan saldırganın ortaya çıktığını belirten Philip, adamın 10 milyon rupi (115 bin 516 dolar) talep ettiğini söyledi.

Boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanmıştı

Bollywood yıldızı Saif Ali Khan, geçtiğimiz hafta boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan 54 yaşındaki Hintli oyuncu hayati tehlikeyi atlatmıştı. Khan'ı ameliyat eden doktorlardan Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde büyük bir yaralanma oldu. Bıçağı çıkarmak ve ayrıca sızan omurilik sıvısını onarmak için ameliyat edildi" açıklamasını yapmıştı. - MUMBAİ