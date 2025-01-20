Saif Ali Khan'a Saldırı: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Saif Ali Khan'a Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Hindistan'da bıçaklı saldırıya uğrayan Saif Ali Khan'ın davasında bir şüpheli 5 gün gözaltında.

20.01.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Polisi, Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan'a yönelik bıçaklı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad'ın 5 gün süreli gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğrayan Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan soruşturmasında gelişme yaşandı. Polis, hastanede tedavi altına alınan Khan'a yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad'ın 5 gün süreli gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, şüpheli Shehzad'ın Hindistan'da yasadışı olarak kalan bir Bangladeş vatandaşı olduğu aktarıldı.

Mumbai polis komiser yardımcısı Dixit Gedam düzenlenen basın toplantıısnda, yapılan incelemelerde Shehzad'ın Mumbai'ye yaklaşık 6 ay önce geldiğini ve sahte bir isim ve kimlik kullanarak bir temizlik şirketinde çalıştığını söyledi. Gedam, Shehzad'ın Khan'ın evine onu soymak amacıyla girdiğinden şüphelendiğini söyledi.

Shehzad'ın avukatı Sandeep Shikhane müvekkilinin "günah keçisi" haline getirildiğini söyledi. Shikhane polisin iddiasının aksine müvekkilinin Bangladeş vatandaşı olmadığını belirterek, "Bangladeş vatandaşı olduğunu gösteren hiçbir belge yok" dedi.

Saldırgan 10 milyon rupi talep etti

Bollywood oyuncusu Khan'ın evinde çalışan Eliyama Philip polise verdiği ifadede, gece geç saatlerde dadıyla birlikte çocuğun odasındayken banyo kapısının yanında bir adamın gölgesini fark ettiğini söyledi. Bir elinde tahta bir nesne, diğerinde ise uzun bir bıçak tutan saldırganın ortaya çıktığını belirten Philip, adamın 10 milyon rupi (115 bin 516 dolar) talep ettiğini söyledi.

Boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanmıştı

Bollywood yıldızı Saif Ali Khan, geçtiğimiz hafta boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan 54 yaşındaki Hintli oyuncu hayati tehlikeyi atlatmıştı. Khan'ı ameliyat eden doktorlardan Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde büyük bir yaralanma oldu. Bıçağı çıkarmak ve ayrıca sızan omurilik sıvısını onarmak için ameliyat edildi" açıklamasını yapmıştı. - MUMBAİ

Kaynak: İHA

Hindistan, mumbai, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saif Ali Khan'a Saldırı: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: Saif Ali Khan'a Saldırı: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.