Sakar saldırgan 24 saat geçmeden yakalandı
Bursa Emniyeti silahlı saldırganı 24 saat geçmeden yakalayarak gözaltına aldı
BURSA - Bursa'da motosikletle gelip cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında kask olan motosikletli saldırgan, dükkan önüne gelerek silahını çıkardı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden silahın tetiğine basan saldırgan, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kameralar mercek altına alındı, saldırgan 24 saat geçmeden yakalandı
Yaşanan kurşunlama olayı sonrası çok sayıda kamerayı mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırganın K.A.B. olduğunu tespit etti. K.A.B., yapılan operasyon ile Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. K.A.B., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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