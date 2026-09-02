Sakarya Adapazarı'nda 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın, dairede hasara yol açtı - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın, dairede hasara yol açtı

Sakarya Adapazarı\'nda 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın, dairede hasara yol açtı
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Sakarya Adapazarı'nda Yenigün Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede ağır maddi hasar oluşurken, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın için polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi Hasırcılar mevkiinde meydana geldi. 4 katlı bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek pencerelerden dışarı taştı. Yoğun dumanın caddeyi kaplaması ve alevlerin büyümesi üzerine binada ve çevrede bulunan vatandaşlar sokaklara döküldü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan 4'üncü kata hızla müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede ağır maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Adapazarı, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Adapazarı'nda 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın, dairede hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Adapazarı'nda 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın, dairede hasara yol açtı - Son Dakika
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