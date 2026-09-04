Sakarya Adapazarı'nda çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü H.Ö. (63), kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan çekici sürücüsü C.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çekici ile çarpışan otomobilin sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Çamyolu Mahallesi'nde meydana gelen kazada C.Ç. (37) idaresindeki çekici, karşı yönden gelen H.Ö. (63) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.Ö., olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. H.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan çekici sürücüsü C.Ç., adli makamlara sevk edildi. İfadesi alınan sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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