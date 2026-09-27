Sakarya Adapazarı'nda mevlitte 20 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi

Sakarya Adapazarı'nda mevlitte 20 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı'ndaki bebek mevlidinde ikram edilen yemekten yiyenlerde gıda zehirlenmesi belirtileri ortaya çıktı. Hastaneye sevk edilen 20 kişi tedaviye alındı, tedavisi tamamlananlar taburcu edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bebek mevlidinde ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Doğancılar Mahallesi'nde düzenlenen bebek mevlidinde ikram edilen yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine vatandaşlar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Toplam 20 kişi tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.
Kaynak: İHA
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