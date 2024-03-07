3.Sayfa

Sakarya'da 1 milyon değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Kaçakçılık ile mücadele operasyonlarına da hız kesmeden devam eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 120 kilogram tütün, 11 bin adet dolu makaron, 70 bin 800 adet boş makaron, 470 paket 125 gram nargile tütünü, 97 adet nargile kömürü, 2 adet tütün sarma makinesi, 1 adet kompresör makinesi, 15 adet tütün sarma aparatı, 10 bin adet şeffaf sigara poşeti ve 35 paket yaprak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ürünlerin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.