Sakarya\'da 11 günde 531 kişi şüpheli yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince 11 günde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 531 kişi şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; onlarca kilogram uyuşturucu ve silahın yanı sıra 40 bin 83 adette cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 1 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu, kaçakçılık, ve asayiş operasyonlarının bilançolarını açıkladı. Bu çerçevede, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık operasyonlarında 390 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 12 kilo 196 gram esrar, 2 kilo 550 gram skunk, 634 gram sentetik uyuşturucu, 322 gram eroin, 245 gram metamfetamin, 141 gram kokain, 80 adet uyuşturucu hap, 40 bin 83 adet cinsel içerikli ürün, 749 bin 700 adet sahte bandrol ve etiket, 722 kilogram açık tütün, 28 bin 560 adet sigara sarma kağıdı, 356 bin 500 adet dolu makaron, 67 adet paketlenmiş tütün, 263 adet kaçak puro, 152 adet elektronik sigara, 15 bin 400 adet gümrük kaçağı malzeme, 87 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kesici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 5 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan en az 5 en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 şüpheli de yakalandı. - SAKARYA
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