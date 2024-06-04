Sakarya'da 184 Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 217 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da 184 Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 217 Şüpheli Yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bir ay içinde gerçekleştirdiği 184 operasyonda 217 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, kenevir bitkisi, kaçak akaryakıt, tütün, silah ve fişek gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

04.06.2024 10:19
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Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ay içinde gerçekleştirilen 184 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 217 şüpheli yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticareti, imalatı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen 184 operasyonda 217 şüpheli yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda ise çeşitli türlerde toplam 6 kilo 215 gram uyuşturucu madde, 295 adet uyuşturucu hap, bin 927 kök kenevir bitkisi, 47 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet hassas terazi, 220 bin litre kaçak akaryakıt, 420 kilo tütün, 281 bin 200 adet dolu makaron, 264 bin 600 adet boş makaron, 6 adet sigara dolum makinesi, çeşitli cins ve çapta 14 adet silah ve 531 adet fişek ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 184 Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 217 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 184 Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 217 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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