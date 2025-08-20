Sakarya'da 206 Tutuklama - Son Dakika
Sakarya'da 206 Tutuklama

Sakarya\'da 206 Tutuklama
20.08.2025 16:17
Jandarma, temmuzda yapılan denetimlerde 206 kişiyi hapis cezasıyla tutukladı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince temmuz ayı içinde yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan 838 kişiden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 01-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 907 önleyici ve adli devriye icra edildi, 256 bin 17 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 838 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalar neticesinde ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet kurusıkı tabanca, 10 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 206 Tutuklama - Son Dakika

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
SON DAKİKA: Sakarya'da 206 Tutuklama - Son Dakika
